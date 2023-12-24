Bloomberg: США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения

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США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что площадь расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров. Как стало известно, Вашингтон объявил границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.
По информации источника, расширение шельфа могло произойти по причине желания США получить доступ к месторождениям нефти, газа и минералов для создания автомобильных аккумуляторов.
Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что США и Североатлантический альянс наращивают военное присутствие в высоких широтах Арктики, а также развивают военную инфраструктуру рядом с границами РФ.
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По информации источника, расширение шельфа могло произойти по причине желания США получить доступ к месторождениям нефти, газа и минералов для создания автомобильных аккумуляторов.
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Екатерина Коршунова