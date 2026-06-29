Во Франции связали темные очки Макрона с очередной пощечиной от жены

29 июня 2026, 19:09

Политик Филиппо: Макрон появился на публике в темных очках из-за пощечины от жены

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился на публике в темных очках из-за пощечины от жены Брижит. Такое предположение сделал ридер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.





Политик напомнил, что компания, пр оизводившая солнцезащитные очки, в которых Макрон предстал перед гражданами в начале года, впоследствии обанкротилась.

«Очередная пощечина от Бриджит или еще одно проявление дерзости?» – иронично поинтересовался Филиппо.