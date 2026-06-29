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Во Франции связали темные очки Макрона с очередной пощечиной от жены

Политик Филиппо: Макрон появился на публике в темных очках из-за пощечины от жены
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился на публике в темных очках из-за пощечины от жены Брижит. Такое предположение сделал ридер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.



Политик напомнил, что компания, пр оизводившая солнцезащитные очки, в которых Макрон предстал перед гражданами в начале года, впоследствии обанкротилась.

«Очередная пощечина от Бриджит или еще одно проявление дерзости?» – иронично поинтересовался Филиппо.
Ранее французский журналист Флориан Тардиф заявил, что Макрон получил пощечину от жены за «платоническую» связь с иранской актрисой Гольшифте Фарахани.
Лидия Пономарева

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