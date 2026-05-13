Макрон получил пощёчину от жены за «платоническую» связь с иранской актрисой
25-й президент Франции Эмманюэль Макрон несколько месяцев поддерживал «платонические отношения» с 42-летней франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на французского журналиста Флориана Тардифа и его источники.
Издание утверждает, что в переписке между парой присутствовали сообщения «Ты мне очень нравишься». Брижит Макрон якобы прочитала одно из таких сообщений от Фарахани на телефоне президента, после чего между супругами вспыхнула ссора, и муж получил пощёчину.
Окружение жены Макрона в интервью опровергло информацию о связи инцидента с актрисой и заявило: первая леди никогда не проверяет телефон своего мужа. Отмечается, что в прошлом году французский лидер уже получал пощёчину от супруги — на борту президентского самолёта во время визита во Вьетнам.
Читайте также: