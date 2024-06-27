Военные в Боливии устроили госпереворот

Фото:istocks/Oleksii Liskonih
Боливийские военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. На территорию президентского дворца Кемадо въехал танк, сообщают боливийские СМИ.
Президент страны Луис Арсе в своем обращении к нации обвинил собравшихся в столице военных в госперевороте. В то же время он встретился с организатором переворота генералом Хуаном Хосе Сунигой. После этого военные покинули здание правительства.
МИД Боливии призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке законно избранного президента. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает попытку госпереворота в Боливии.
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«Правительство Боливии заявляет перед международным сообществом о нерегулярной мобилизации отдельных подразделений боливийской армии, которые атаковали демократию, мир и безопасность в стране», – отмечается в сообщении МИД.
МИД Боливии призвал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке законно избранного президента. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает попытку госпереворота в Боливии.
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Никита Иванов