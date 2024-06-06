Путин проводит встречу с президентом Боливии

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча лидеров проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Путин обсудит с президентом Боливии нынешнее состояние и перспективы развития российско-боливийского сотрудничества в сферах экономики, торговли и культуры. Также будут затронуты международные вопросы.
Кроме того, в планах российского президента провести в четверг переговоры с делегациями двух других государств.
Накануне президент России выступил на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), после чего провёл встречу с представителями мировых информационных агентств, на которой также присутствовали гости из недружественных государств.
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Путин обсудит с президентом Боливии нынешнее состояние и перспективы развития российско-боливийского сотрудничества в сферах экономики, торговли и культуры. Также будут затронуты международные вопросы.
Кроме того, в планах российского президента провести в четверг переговоры с делегациями двух других государств.
Накануне президент России выступил на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), после чего провёл встречу с представителями мировых информационных агентств, на которой также присутствовали гости из недружественных государств.
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Анастасия Чинкова