Путин проводит встречу с президентом Боливии

Президент США Джо Байден последнее время начал чаще демонстрировать признаки ухудшения своего психологического состояния. Порой он ведёт себя слишком энергично, «выпадает» из ситуации, очень тихо говорит и использует записки с подсказками, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на интервью с более чем 45 собеседниками, работавшими с Байденом последние семь месяцев.