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Французский политик Флориан Филиппо заявил, что более десяти миллиардов евро, переданных Евросоюзом в качестве помощи киевскому режиму, бесследно исчезли. Комментируя это, политолог и военный эксперт Иван Коновалов заметил, что на Украине можно было бы открыть целую академию по организации коррупционных схем.
Филиппо возмутили слова украинского премьера Шмыгаля о том, что выделенные 16 миллионов евро так и не дошли до адресата. В разговоре с RuNews24 начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов объяснил, почему, несмотря на вопиющие факты коррупции, Евросоюз продолжает закидывать Киев деньгами.
По мнению эксперта, отдельные еврочиновники являются участниками коррупционных схем, на организацию которых их украинские коллеги большие мастера. Европейцам выгодно, что огромные суммы уходят Киеву, ведь определённая их часть оседает в их собственных карманах, считает политолог.
Ещё одной причиной продолжающегося вливания в Украину всё новых и новых средств заключается в настоящем умопомрачении среди руководства Евросоюза на почве русофобии и антироссийской риторики. Для таких, как Урсула фон дер Ляйен самое главное — поддерживать нацистский киевский режим. При этом они готовы закрывать глаза на то, что часть выделяемых денег бесследно исчезает, заключил Иван Коновалов.
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По мнению эксперта, отдельные еврочиновники являются участниками коррупционных схем, на организацию которых их украинские коллеги большие мастера. Европейцам выгодно, что огромные суммы уходят Киеву, ведь определённая их часть оседает в их собственных карманах, считает политолог.
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Александр Бойцов