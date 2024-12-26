Володин направил в комитет ГД проект о полном запрете вейпов и жидкостей для них

Когда приехавшие в РФ на длительное время иностранцы не учатся, не работают и не соблюдают российские законы, есть риск появления этнических анклавов, способных быть рассадниками экстремизма. Об этом в рамках совещания по миграционным вопросам заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.