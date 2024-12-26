Володин направил в комитет ГД проект о полном запрете вейпов и жидкостей для них

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект, который предполагает полный запрет на торговлю вейпами и жидкостями для их использования. Об этом пишет РИА Новости.
Инициатива, предложенная представителями фракции КПРФ, включает запрет на оптовую и розничную продажу «никотина (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления».
Ранее доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова заявила, что обычные запреты не помогут убедить подростка бросить курить вейп. В этом деле ребёнка заставит задуматься то, какие варианты выделиться у него есть кроме курения.
До этого в России создали первую электронную антивейп-систему. О разработке специалистов из Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения рассказали авторы устройства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова заявила, что обычные запреты не помогут убедить подростка бросить курить вейп. В этом деле ребёнка заставит задуматься то, какие варианты выделиться у него есть кроме курения.
До этого в России создали первую электронную антивейп-систему. О разработке специалистов из Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения рассказали авторы устройства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова