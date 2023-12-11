В Польше назвали условие для дальнейшего существования Евросоюза

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Евросоюз должен отказаться от централизации, чтобы выжить. Об этом завил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе выступления в парламенте государства.
Политик отметил, что Польша выступает против лишения государств их компетенций. В частности, речь идёт о таких сферах как внешняя политика, безопасность, налоговая отрасль, семейное право и другие. Именно поэтому, если Евросоюз хочет выжить, ему придётся отказаться от присвоения очередных компетенций, подчеркнул Моравецкий.
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