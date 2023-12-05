Врач Кнапп рассказала, как снизить сахар в крови без лекарств

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Врач клиники Кливленда в США Шеннон Кнапп рассказала о простом способе снижения сахара в крови. Об этом пишет РИА Новости.
Она добавила, что физическая активность почти мгновенно действует на уровень сахара. Кроме того, полезная привычка имеет и долгосрочный эффект — со временем она помогает организму использовать инсулин эффективно.
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