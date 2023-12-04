Диетолог Тихомирова развеяла популярный миф о завтраке

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Врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что необязательно завтракать, если у человека отсутствует чувство голода.
В беседе с «Газетой.ру» специалист сказала, что вреда для здоровья не будет, если человек поест не сразу после пробуждения, а спустя пару часов, когда появится чувство голода. По словам Тихомировой, каждый организм индивидуален, поэтому правило, гласящее, что для запуска метаболизма необходимо осуществлять первый прием пищи рано, подходит не всем.
Диетолог добавила, что человек, не привыкший рано завтракать, после еды может вместо прилива энергии почувствовать себя сонливым и вялым.
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Диетолог добавила, что человек, не привыкший рано завтракать, после еды может вместо прилива энергии почувствовать себя сонливым и вялым.
«Но если он знает, что, пропустив завтрак, потом пропустит и обед, а после наестся на ночь, то это плохо», — предупредила врач.
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Диана Аванесян