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Внимание СМИ всего мира приковано к скандалу между Трампом и Зеленским в Белом доме. Первые полосы пестрят заголовками со словами «гневная перепалка», «ссора», все единодушно говорят о том, что переговоры прошли «плохо».
Наиболее мягкая из всех озвученных и опубликованных формулировок об особенностях встречи двух президентов это «бурный обмен мнениями». Западные средства массовой информации цитируют слова Трампа о проявленном Зеленским неуважении к Штатам.
The Telegraph по этому поводу пишет, что произошедшее «выходит за пределы худшего сценария для Украины». Bild сообщил, что президента Украины «выгнали» из Белого дома. Сделка по редкоземельным металлам отменена, сообщает Fox News.
Сообщается, что внедорожник Зеленского с включённым мотором ожидал президента у левого крыла Белого дома задолго до того, как тот вышел. В ближайшее время глава киевского режима покинет США.
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The Telegraph по этому поводу пишет, что произошедшее «выходит за пределы худшего сценария для Украины». Bild сообщил, что президента Украины «выгнали» из Белого дома. Сделка по редкоземельным металлам отменена, сообщает Fox News.
Сообщается, что внедорожник Зеленского с включённым мотором ожидал президента у левого крыла Белого дома задолго до того, как тот вышел. В ближайшее время глава киевского режима покинет США.
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Александр Бойцов