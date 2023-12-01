Вучич рассказал о встрече с Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной. Об этом Вучич рассказал журналистам.
Отмечается, что в рамках встречи Вучич также предложил найти время и организовать двустороннюю встречу с белорусским лидером.
Напомним, в конце ноября Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую сербские власти проводят в отношении республики. Примерно в это же время белорусский посол был направлен в Белград.
Ранее Вучич заявил, что у сложившейся в мире ситуации много общего с событиями, которые происходили перед мировыми войнами. Сербский лидер подчеркнул, что в мире сейчас «рушится весь порядок», в том числе после начала войны между Израилем и Палестиной.
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Напомним, в конце ноября Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую сербские власти проводят в отношении республики. Примерно в это же время белорусский посол был направлен в Белград.
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Екатерина Коршунова