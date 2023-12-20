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WP: США смогут поставлять больше средств ПВО Киеву при экспорте ракет из Японии

20 декабря 2023, 10:43
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вашингтон может увеличить объемы поставок средств противоракетной обороны на Украину в случае экспорта в США из Японии боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает The Washington Post.

Как стало известно, на этой неделе Токио смягчит правила экспорта вооружений. Отмечается, что такой шаг позволит Японии сделать поставки в Вашингтон несколько десятков ракет Patriot, что положительно скажется на восполнении американских запасов. Примечательно, что Япония не намерена направлять ракеты-перехватчики «напрямую Киеву».

Ранее сообщалось, что в конце декабря Соединенные Штаты объявят о последнем пакете военной помощи для Украины, с таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По словам Кирби, Вашингтону потребуется время, чтобы восстановиться.

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#ракеты
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В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента
20 декабря 2023, 11:17

Фото: сайт Кремля

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента, выборы которого пройдут 15—17 марта 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс», Памфилова отметила, что на данный момент «происходит активное выдвижение кандидатов» на пост президента. Глава ЦИК подчеркнула, что количество заявок будет расти.

Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#пост
#рф
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Экс-жена Трампа рассказала о его любви к нацистскому приветствию и Гитлеру
Newsweek: Дональд Трамп и его подчиненный регулярно зиговали друг другу в офисе
20 декабря 2023, 11:09

Фото: istockphoto/BluIz60

Экс-жена миллиардера Ивана Трамп в интервью журналу Vanity Fair в 1990 году рассказывала, что бывший президент США Дональд Трамп и один из его подчиненных Джон Уолтер постоянно здоровались друг с другом с помощью нацистского приветствия.
Об этом напомнило издание Newsweek. Цитаты экс-жены Трампа вновь обнаружилось после слов Трампа об иммигрантах.

«Трамп, похоже, серьезно относится к некоторым аспектам своего немецкого происхождения. Когда [Уолтер] навещает Дональда в его офисе, как рассказала Ивана другу, он щелкает каблуками и говорит: «Хайль Гитлер»», — сказано в статье.
Также, по словам Иваны Трамп, Дональд Трамп изучал сборники речей Гитлера и хранил их рядом с кроватью. По словам Трампа, книгу ему подарил друг-еврей Марти Дэвис.

Ранее Верховный суд американского штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

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#дональд трамп
#политика
#новости
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Депутат Рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
Кучеренко: оценки состояния энергорынка Украины вгоняют в ступор
20 декабря 2023, 10:23

Фото: iStock/vladj55

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что оценки состояния энергорынка Украины, которые дают украинские энергетики, «вгоняют в ступор» и вызывают тревогу. Об этом Кучеренко написал в социальных сетях.
Парламентарий процитировал энергетика Юрия Сакву, который указал, что рынок электроэнергии на Украине вот уже пять лет подряд движется в направлении «неконтролируемого финансового хаоса». Примечательно, что в дальнейшем данный хаос может разрушить «технологический процесс».

По мнению Кучеренко, имеющаяся оценка является «достаточно отрицательной» и тревожной. Он отметил, что она сильно разнится с теми «победными реляциями», звучащих со стороны чиновников Европы и Украины, которые отчитываются об «огромных успехах» реформы энергорынка.

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#рынок
#мобильная связь
#энергетика
#украина
#депутат
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Мишустин проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
20 декабря 2023, 06:35

Фото: сайт Кремля

Российский премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что делегация из РФ прибыли в Китай с рабочим визитом 19 декабря. Мишустин накануне встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. В результате переговоров представители двух стран подписали ряд документов.

Ранее в российском правительстве сообщали, что в ходе контактов в Китае будет рассмотрено развития двусторонних отношений стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнёрства. Отдельно внимание планируется уделить расширению продвижению крупных совместных проектов в различных областях и расширению торгово-экономического сотрудничества.

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#китай
#мишустин
#рф
#си цзиньпин
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SABC: Глава МИД ЮАР предложила Киеву пригласить Россию на «саммит мира»
20 декабря 2023, 06:21

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Министр иностранных дел Южно-Африканской республики Наледи Пандор предложила украинским властям во время последней международной встречи по украинской «формуле мира» начать приглашать на такие заседания Россию. Об этом она сообщила в интервью телеканалу SABC.
«В ходе последней встречи ЮАР предложила Украине, что, возможно, пришло время пригласить Россию на эти заседания, чтобы мы могли начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров», — сказала глава южноафриканского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Киев пока не дал ответа на это предложение.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным в ходе своей пресс-конференции 18 декабря. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». После того как её окончательно сформулируют, «формулу мира» передадут Москве, подчеркнул президент.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, формула мира, которую предложил украинский лидер в ноябре прошлого года, свидетельствует не о возможном мире, а об ультиматуме к нашей стране. Она подчеркнула, что прочный мир на Украине возможен, только в том случае, если Запад перестанет передавать ей оружие, а Киев, в свою очередь, примет новые территориальные реалии.

Напомним, третья встреча по украинской «формуле мира» состоялась 29 октября на Мальте. Во встрече приняли участие рекордное количество делегаций - украинскую «формулу мира» приехали обсудить представители 66 стран. Однако, на этот раз от конференции отказались представители Китая, Египет и ОАЭ, которые присутствовали на предыдущих встречах.


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#россия
#украина
#африка
#мид
#переговоры
#владимир зеленский
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Израиль предложил ХАМАС на неделю прекратить войну
Axios: Израиль предложил ХАМАС пойти на недельное перемирие для обмена пленными
20 декабря 2023, 05:40

Фото: iStock/Gilnature

Израиль предложил радикальному палестинскому движению ХАМАС на неделю остановить боевые действия в рамках новой договорённости о взаимном освобождении пленных. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на собственные источники.
«В рамках предложения Израиль заявил, что согласится на временное прекращение огня по меньшей мере на одну неделю», — говорится в сообщении портала.

Ранее стало известно о том, что глава израильского «Моссада» Давид Барнеа предложил способ возобновить переговоры с ХАМАС для освобождения примерно 40 пленных, среди которых женщины, старики и люди, нуждающиеся в срочной медицинской помощи.

Израиль готов произвести ещё одну гуманитарную паузу в секторе Газа, чтобы освободить оставшихся заложников и пропустить автомобили с дополнительной гуманитарной помощью для жителей анклава. Об этом сообщил президент государства Ицхак Герцог. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ не сражается против жителей сектора Газа, поскольку они не являются врагами Израиля. Именно поэтому Тель-Авив всегда готов согласно международному гуманитарному праву предпринимать все возможные гуманитарные шаги. А вот борьба ведётся именно с ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#плен
#хамас
#палестина
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WP: Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте
20 декабря 2023, 05:32

Фото: сайт Кремля

Американский обозреватель Франческа Эбель заявила о предновогоднем «триумфе» президента РФ Владимира Путина. Об этом она написала в своей статье для газеты Washington Post (WP).
«В то время как западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления Киева, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а Россия продолжает занимать около 30% территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — говорится в публикации.

Журналист отметила, что в Москве сейчас царит оживлённое и праздничное настроение. Она также напомнила, что российские лидер возобновил международные поездки, имея в виду визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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#поездки
#лидер
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«Ъ»: В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны
20 декабря 2023, 04:25

Фото: iStock/gorodenkoff

В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны, сообщает «Коммерсантъ». Как считает Следственный комитет России, защитник Елена Лосева, получив от следствия персональные данные предпринимательницы, которая могла обмануть её клиентов, озвучила их в суде. Теперь за разглашение она может получить до пяти лет тюрьмы.
Поводом для уголовного преследования стало участие адвоката Лосевой в коммерческом споре между совладельцами крестьянско-фермерского хозяйства. Ключевым вопросом в споре стало соглашение между ними о добровольном выходе из числа соучредителей и передаче власти в кооперативе предпринимательнице Дамеле Ишингалиевой.

Следствие обвиняет Лосеву в незаконном получении от следствия доступа к персональным данным Ишингалиевой. Сама Лосева жалуется во все возможные инстанции, называя свое уголовное преследование необоснованным и незаконным.

Того же мнения придерживается и российское адвокатское сообщество, которое уже обратилось с жалобой к главе СК России Александру Бастрыкину. Кроме того, коллеги Лосевой, будучи, серьёзно озабочены делом, провели экстренные заседания комиссий по защите прав адвокатов.

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#адвокат
#ск рф
#следствие
#данные
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Премьер Молдавии заявил, что стране нужна современная система ПВО против России
20 декабря 2023, 04:05

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Молдавия нуждается в современной системе противовоздушной обороны для противодействия угрозам со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан в эфире телеканала TV8.
«Если Кремль решит атаковать нас, он атакует. И чем будут защищаться люди?<...> У нас системы ПВО нет, ракет нет, самолетов нет. Наш следующий шаг — система ПВО для критической инфраструктуры», — отметил Речан.

Политик также добавил, что часть необходимого вооружения для обеспечения безопасности Кишинев покупает самостоятельно, а часть получает в виде поставок от стран ЕС и НАТО.

Глава молдавского правительства особо подчеркнул, что страна сотрудничает с Румынией и другими странами, чтобы сохранить в безопасности молдавское воздушное пространство. По его словам, развитые страны «понимают важность инвестирования в свою безопасность», поскольку это является не только защитой инвестиций, но и существенным фактором в развитии государства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду охарактеризовала Россию как страну с недружественной политикой. В интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») она заявила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами.

По мнению Санду, партнерство возможно лишь с теми странами, которые уважают интересы Молдовы и ее граждан. Президент отметила, что Россия использует шантаж и угрозы в отношении Молдавии.

Россия не оставит без ответа решение молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, она подчеркнула, что российская сторона не может рассматривать это решение руководства Молдавии иначе, чем как очередной враждебный шаг. В целом республика уже полностью встроена в антироссийскую кампанию коллективного Запада, отметила дипломат.


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#россия
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