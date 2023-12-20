WP: США смогут поставлять больше средств ПВО Киеву при экспорте ракет из Японии

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Вашингтон может увеличить объемы поставок средств противоракетной обороны на Украину в случае экспорта в США из Японии боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает The Washington Post.
Ранее сообщалось, что в конце декабря Соединенные Штаты объявят о последнем пакете военной помощи для Украины, с таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По словам Кирби, Вашингтону потребуется время, чтобы восстановиться.
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Екатерина Коршунова