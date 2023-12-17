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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что без поддержки США Украина не выстоит и месяц против России. Об этом Макгрегор написал на своей странице в социальной сети Х.
Макгрегор отметил, что Киеву необходимо как можно быстрее заключить мир с РФ.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации.
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Екатерина Коршунова