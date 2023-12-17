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Полковник Макрегор: без США Украина не протянет даже месяц против России

17 декабря 2023, 21:54
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что без поддержки США Украина не выстоит и месяц против России. Об этом Макгрегор написал на своей странице в социальной сети Х.
Макгрегор отметил, что Киеву необходимо как можно быстрее заключить мир с РФ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«РБК-Украина»: в рабочем кабинете Залужного нашли устройства для прослушки
17 декабря 2023, 21:39

Фото: iStock/ANGHI

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была обнаружена прослушка. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Отмечается, что данные устройства были найдены при подготовке кабинета к работе. 

Ранее сообщалось, что вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком.

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#всу
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Буданов заявил о «нулевом КПД» принудительно мобилизованных украинцев
Глава ГУР Украины Буданов: у принудительно мобилизованных в ВСУ «нулевой КПД»
17 декабря 2023, 20:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что эффективность насильно мобилизованных украинцев почти нулевая. Об этом сообщает «Страна.ua».
Буданов отметил, что если не найти мотивацию для мобилизованных, то не имеет значения, какое количество людей принудительно или согласно нормам закона будет служить, ведь коэффициент полезного действия будет практически равен нулю. Он также добавил, что финансовая выгода не так важна для мобилизованных, к тому же у многих военнослужащих «отсутствует ощущение, что враг захватил страну» и ее нужно защищать.

Ранее Буданов заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться. По его словам, в нынешней ситуации без мобилизации нельзя обойтись.

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#дрон
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#россия
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МО РФ: Российские военные отразили четыре штурма ВСУ на Купянском направлении
17 декабря 2023, 20:00

Фото: istockphoto/aapsky

Части группировки «Запад» Вооруженных сил РФ на Купянском направлении отразили четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
В заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале министерства обороны, он сообщил, что противнику пришлось отступить в юго-западном направлении. Зыбинский уточнил, что контратаки производились силами штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных бригад в направлении Ольшана.

По словам начальника пресс-центра «Запада», потери частей ВСУ составили до 35 человек убитыми. Шестеро украинцев были взяты в плен. Также российский офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристами ВС РФ были уничтожены три миномётных расчёта противника в районе населенных пунктов Кисловка, Степовая Новосёловка и балки Бедный Яр.

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Гладков: Во время обстрела села Теребрено ВСУ обошлось без пострадавших
17 декабря 2023, 18:59

Фото: сайт Кремля

Мирные жители не пострадали во время обстрела боевиками ВСУ села Теребрено в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор в своём телеграм-канале сообщал, что на окраине населённого пункта в Краснояружском районе проходил стрелковый бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) противника. По предварительным данным, есть некоторые разрушения: повреждён один жилой дом и беседка. Подомовой обход продолжится в светлое время суток.

Кроме того, по словам Гладкова, повреждены газопровод и линии электропередачи. Аварийные бригады уже выехали на места и приступили к ремонтно-восстановительным работам. К счастью, подчеркнул руководитель Белгородской области, удалось избежать человеческих жертв.

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#белгород
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Буданов раскрыл правду о мобилизации в ВСУ
Буданов: мобилизация будет насильной, украинцы бегут от службы в ВСУ
17 декабря 2023, 18:19

Фото: iStock/Silent_GOS

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться. Об этом сообщает «Страна.ua».
По его словам, в нынешней ситуации без мобилизации нельзя обойтись. Он отметил, что в ВСУ не хватает солдат, так как украинские войска продолжат нести колоссальные потери, то количество военнослужащих в армии необходимо поддерживать.

Буданов подчеркнул, что на данный момент украинцы не заинтересованы и не мотивированы служить в рядах армии и пытаются любыми способами избежать мобилизации, хотя при этом болеют за свою страну.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о предстоящей серьезной мобилизации в стране. Он также подчеркнул намерение изменить «пропагандистский компонент» новой волны мобилизации.

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#сво
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#мобилизация
#украина
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Медведев заявил, что победа в СВО будет для России всенародной
Медведев: победа в спецоперации будет для России всенародной, как и в годы ВОВ
17 декабря 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что победа в специальной военной операции (СВО) будет для страны всенародной. Об этом Медведев сообщил во время пленарного заседания XXI съезда партии.
Говоря о том, что граждане нашей страны сплотились в ответ на все попытки противников России ослабить государство, зампред Совбеза РФ процитировал слова маршала Рокоссовского о том, что «Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом - тоже была всенародной».

Ранее Медведев заявил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы Владимир Путин победил на выборах президента. Он также добавил, что главное событие в политической жизни страны — это выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть государство процветающим, сильным и независимым.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и 91 дрон
Минобороны: ПВО за сутки сбила два самолета МиГ-29, один Су-25 и 91 дрон
17 декабря 2023, 14:33

Фото: iStock/ANGHI

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 91 беспилотник и другие цели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что техника противника была сбита в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье ДНР. В ведомстве добавили, что также были перехвачены 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM американского производства.

Как стало известно, за сутки ПВО РФ сбила 91 украинский беспилотник в Донецкой Народной республике, Луганской народной республике, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа.

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Белгородский губернатор сообщил о «стрелковом бое» на границе села
Белгородский губернатор Гладков: на границе села Теребрено идет стрелковый бой
17 декабря 2023, 14:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что На границе села Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области «идет стрелковый бой с противником». Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.
Сообщается, что имеются повреждения линии электропередач в нескольких селах. По информации губернатора, все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

Отмечается, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после того, как согласуют это с Минобороны России.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа. 33 дрона были перехвачены и уничтожены над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. 

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Артамонов: В результате атаки дрона на Липецкую область никто не пострадал
17 декабря 2023, 12:47

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 17 декабря была предотвращена попытка террористической атаки на Липецкую область России. Над территорией региона был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ.
Об этом  сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В своём телеграм-канале он уточнил, что дежурные системы противовоздушной обороны отработали чётко и сбили беспилотник противника самолётного типа. Глава региона также добавил, что жертв и разрушений в результате падения дрона нет.

Артамонов отметил, что это первый случай, когда область попытался атаковать беспилотник ВСУ. Он подчеркнул, что подобные атаки постоянно происходят в других регионах, поэтому властями были предприняты все необходимые меры предосторожности. Губернатор призвал жителей Липецкой области сохранять спокойствие и заверил, чт администрация работает в тесном контакте с министерством обороны РФ и полностью контролирует ситуацию.

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