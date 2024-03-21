WP: Украинский конфликт вызвал новый раскол между европейскими странами

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Конфликт на Украине стал поводом для серьёзного охлаждения отношений между правительствами Чехии и Словакии. Вполне можно говорить о расколе между двумя странами.
Такое мнение высказал в своей статье обозреватель издания The Washington Post Ишан Тхарур. Он отмечает, что ранее отношения двух государств, ранее бывших одной страной, всегда были тёплыми и дружественными, но разный подход к украинскому конфликту и поддержке Киева вызвал в них настоящий кризис.
Напомним, в этом месяце Прага приостановила неформальные межправительственные консультации с Братиславой после того, как глава МИД Словакии Юрай Бранар провёл встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Словацкий премьер Роберт Фицо также обвинил своего коллегу из Чехии Петра Фиалу в способствовании затягивания конфликта на Украине.
Ишан Тхарур полагает, что возникшее напряжение между лидерами двух стран вызвано внутриполитической борьбой, так как главный оппонент Фиалы является приверженцем пророссийского курса, так же как и кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини. Аналогичные настроения отмечаются и среди населения двух стран, указал в заключение журналист.
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Напомним, в этом месяце Прага приостановила неформальные межправительственные консультации с Братиславой после того, как глава МИД Словакии Юрай Бранар провёл встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Словацкий премьер Роберт Фицо также обвинил своего коллегу из Чехии Петра Фиалу в способствовании затягивания конфликта на Украине.
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Александр Бойцов