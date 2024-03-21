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WP: Украинский конфликт вызвал новый раскол между европейскими странами

WP: Конфликт на Украине вызвал кризис в отношениях между Чехией и Словакией
21 марта 2024, 09:07
Фото: istockphoto/Golden_Brown

Фото: istockphoto/Golden_Brown

Конфликт на Украине стал поводом для серьёзного охлаждения отношений между правительствами Чехии и Словакии. Вполне можно говорить о расколе между двумя странами.
Такое мнение высказал в своей статье обозреватель издания The Washington Post Ишан Тхарур. Он отмечает, что ранее отношения двух государств, ранее бывших одной страной, всегда были тёплыми и дружественными, но разный подход к украинскому конфликту и поддержке Киева вызвал в них настоящий кризис.

Напомним, в этом месяце Прага приостановила неформальные межправительственные консультации с Братиславой после того, как глава МИД Словакии Юрай Бранар провёл встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Словацкий премьер Роберт Фицо также обвинил своего коллегу из Чехии Петра Фиалу в способствовании затягивания конфликта на Украине.


Ишан Тхарур полагает, что возникшее напряжение между лидерами двух стран вызвано внутриполитической борьбой, так как главный оппонент Фиалы является приверженцем пророссийского курса, так же как и кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини. Аналогичные настроения отмечаются и среди населения двух стран, указал в заключение журналист.

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Стало известно, как будет восстанавливаться армия России после СВО
WSJ: после спецоперации Россия восстановит свою армию гораздо быстрее Европы
21 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/zim286

Россия сможет восстановить свою армию в разы быстрее европейских стран после завершения спецоперации на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Москва сможет восстановить свои вооруженные силы в течение нескольких лет после окончания СВО. НАТО тем временем истощила свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии», — говорится в статье.

Таким образом, автор считает, что Европе понадобится около 20 лет для создания армии, которая бы не зависела от США. Однако для этого потребуются дополнительные расходы на оборону, а многие европейские страны наоборот сокращают его из-за слабого экономического роста и погашения долгов.

Издание привело слова генерал-лейтенанта вооруженных сил Бельгии в отставке Марка Тиса, который заявил, его стране необходимо более пяти миллиардов долларов для закупки боеприпасов. При этом такого количества хватит лишь на несколько недель в случае вторжения.

А вот научный сотрудник по вопросам европейской безопасности Королевского института объединенных вооруженных сил в Великобритании Эдвард Арнольд заявил, что Европа не представляет, как НАТО будет функционировать без американской поддержки.

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Глава МИД Латвии Кариньш стал заикаться после вопроса о депортации россиян
21 марта 2024, 08:35

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Немецкий журналист задал министру иностранных дел Латвии Кришьянису Кариньшу вопрос относительно депортации из страны россиян из-за незнания национального языка. После этого глава латвийского МИД вместо внятных слов неожиданно начал издавать нечленораздельные звуки.
Создалось впечатление, что вопрос представителя СМИ Тима Себастьяна внезапно лишил главу внешнеполитического ведомства прибалтийской страны дара речи. Видеокадры интервью, в ходе которого Кариньш запинается, заикается и произносит нечленораздельные фразы, опубликовал YouTube-канал издания Deutsche Welle*.

Когда журналист спросил у министра, почему именно русскоязычных граждан планируют депортировать из Латвии, тот вдруг растерялся и начал заикаться. Из набора неоконченных предложений отчётливо можно было разобрать только «это неправда».

Напомним, на прошлой неделе представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке сообщила, что латвийские власти собираются депортировать из страны около 800 россиян. В числе прочего, причина в том, что они не сдали экзамен по латвийскому языку.

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* СМИ, выполняющее функции иноагента
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Порошенко заявил, что Украина плохо помогает ВСУ
21 марта 2024, 08:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украина уделяет очень мало внимания потребностям ВСУ. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко в рамках заседания Верховной Рады.
Он обвинил парламентариев в том, что они не учитывают самые острые вопросы при работе над повесткой дня в Раде.

«Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — рассказал Порошенко депутатам.

Он также остался недоволен работой правительства Украины по строительству оборонительных линий для ВСУ. По его словам, в эксплуатацию будет введено не более 10% из них.

Кроме того, он заявил, что украинский парламент теряет свою контрольную конституционную функцию.

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ERR: Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи
21 марта 2024, 01:50

Фото: iStock/ Racide

Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщает эстонское гостелерадио ERR.
Документ был подписан более 30 лет назад и постоянно продлевался. Теперь же власти Эстонии посчитали необходимостью расторгнуть данное соглашение. Причиной она назвали отсутствие доверия к российской системе правосудия.

Таким образом, все юридические дела, подпадавшие под договор с РФ, теперь будут вестись не на основании вышеуказанного двустороннего документа, а посредством всех остальных международных соглашений. Эстонская сторона признает, что это будет значительно дороже и сложнее.

Два месяца назад аналогичный договор с Россией расторгла Латвия. Два месяца назад аналогичный договор с Россией расторгла Латвия.

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Помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
Reuters: Помощник президента США Салливан тайно посетил Киев
21 марта 2024, 00:30

Фото: iStock/ PromesaArtStudio

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев. Об этом узнал Reuters.
На Украине, по данным агентства, он встретился с главой офиса президента страны Андреем Ермаком. По итогам встречи он выразил уверенность, что Вашингтону удастся выделить Киеву крупный пакет помощи. Конкретные сроки передачи Украине помощи он не обозначил. Администрация Соединенных Штатов рассчитывает, что ей не придется прибегать к альтернативным механизмам выделения средств на поддержку Киева, отметил Салливан.

Он убежден, что обе партии Палаты представителей Конгресса поддержат новый пакет помощи, и средства будут выделены. А то «процесс уже слишком затянулся», заключил политик.

Вашингтонская администрация уже направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России. На эти цели американские власти во главе с главой государства Джо Байденом намерена получить порядка $106 млрд.

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Политолог Нарочницкая: «Идея Макрона — стратегическая «автономия» Европы»
21 марта 2024, 00:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Ведущий сотрудник Института Европы РАН Екатерина Нарочницкая прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости появления войск НАТО на Украине.
Она напомнила, что Франция с самого СВО проводила активную антироссийскую риторику, однако по существу оказывала наименьшую поддержку Киеву.

Кроме этого, специалист отметила версию о том, что подобные заявления Макрону навязываются США, которые преследуют цель заморозить конфликт на Украине, а французского лидера здесь используют в качестве «ястреба» для торгов о линии раздела.

«Любимая идея Макрона — стратегическая «автономия» Европы. В кавычках «автономия», так как речь идёт о развитии военной компоненты евроинтеграции. Это старая французская идея. Она пока не поддерживается в ЕС, но продвижению этой идеи, в представлении Макрона, может помочь акцент на императиве безопасности, российской угрозе, необходимости военных усилий», — добавила в беседе с Pravda.Ru Нарочницкая.

Также Макрон делал заявления о возможности поставить французские ядерные силы на службу ЕС. К таким высказываниям, по мнению эксперта, надо относится серьёзно. Однако, что касается отправки военного контингента на Украину, то это сложнореализуемая задача, поскольку во Франции поддержки таким мерам в обществе нет, считает Нарочницкая.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

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Bloomberg: Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США
20 марта 2024, 23:40

Фото: iStock/ Darko Mlinarevic

В Соединенных Штатах спикер палаты представителей Майк Джонсон в рамках дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на вывешивание ЛГБТ*-флагов над американскими посольствами, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Помимо этого, по данным агентства, под запрет попадут также знамя Конфедерации и флаг «Снова сделаем Америку великой», сторонников бывшего американского президента и кандидата на новый срок Дональда Трампа.

Знакомый с предложением, о котором идет речь, представитель демократической партии уточнил, что запрет на личное использование сотрудниками посольств радужных флагов не предусмотрен.

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Молдавия подписала соглашения о безвизе почти со всеми странами СНГ
20 марта 2024, 23:24

Фото: iStock/ butenkow

Молдавия подписала двусторонние соглашения об отмене безвизового режима почти со всеми странами СНГ, передает телеканал TV8 слова главы пресс-службы молдавского правительства Даниеля Водэ. Исключение составили Таджикистан и Киргизия.
«Молдавия 20 лет назад начала подписывать двусторонние соглашения, в области безвизового режима у нас остались Таджикистан и Кыргызстан, с которыми мы начали процедуру», — сказал Водэ.

Молдавские СМИ в январе анонсировали план заседания постоянной парламентской комиссии по внешней политике, где выделили пункт о рассмотрении заключения по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан стран СНГ. Молдавский министр иностранных дел Михай Попшой заверил, что выход Кишинева из договора о безвизовом режиме со странами СНГ не будет иметь рисков для граждан республики.

Попшой отметил, что с Россией у Молдавии тоже есть соглашение о безвизовом режиме, что не даст пострадать интересам граждан, если соглашение в рамках СНГ будет денонсировано.

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Политолог Журавлев: США вынуждают Японию передать им ракеты для ЗРК Patriot
20 марта 2024, 23:12

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Японию вынуждают США передать им ракеты для ЗРК Patriot для последующей отправки вооружений на Украину.
«Они это делают не по своей воле, их никто не спрашивал. Достаточно вспомнить, как премьер-министр Японии ездил в Киев. Это подтверждение того, что сам он не волновал никого. Ему приказал Вашингтон — и ему пришлось подчиниться. В случае с поставкой ракет для Patriot в США аналогичная ситуация. Эти ракеты могут легко оказаться на Украине», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

В случае, если Япония действительно осуществит передачу вооружений, России можно будет ответить передачей ракет Северной Корее, считает эксперт.

Ранее исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий сообщил, что Москва предупредила Токио о последствиях передачи ракет для ЗРК Patriot в США, которые в результате могут быть отправлены Киеву.

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