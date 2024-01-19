Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией

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Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Белоруссией и Россией. Об этом пишет газета Pravda.
«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — цитирует издание слова пресс-секретаря словацкого минкульта Павла Чорбы.
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Диана Аванесян