WP: Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за роста недовольства в стране

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Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами. Они в первую очередь связаны с разногласиями в киевской верхушке и растущим недовольством во всех слоях украинского общества.
Авторы статьи отмечают, что разногласия еще более усиливаются в виду перспективы наступления еще одной суровой зимы без признаков каких либо военных успехов и прогресса на фронте. По мнению обозревателей, из-за этих трудностей Зеленскому становится все труднее убеждать даже ближайших союзников в необходимости предоставить еще больше денег, вооружений и других ресурсов.
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