Яровая: Связанные с незаконной миграцией преступления могут считаться тяжкими

Фото: сайт Кремля
Преступления, связанные с незаконной миграцией, могут быть отнесены к особо тяжким. Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая, возглавляющая рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.
По её словам, правонарушения, связанные с организацией нелегальной миграции, будут отнесены к особо тяжким. Соответственно, возрастёт ответственность как для тех, кто содействует незаконной миграции, так и для самих нелегалов.
Все формы содействия нелегальной миграции, будь то фиктивная регистрация, подделка документов или организация канала через границу, будут самым серьёзным образом изменены в оценке и последующих санкциях, добавила парламентарий.
Второе направление, по которому работает группа, связано с квалификацией преступлений иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Отсутствие легального статуса станет для них отягчающим обстоятельством, подчеркнула Яровая.
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Все формы содействия нелегальной миграции, будь то фиктивная регистрация, подделка документов или организация канала через границу, будут самым серьёзным образом изменены в оценке и последующих санкциях, добавила парламентарий.
Второе направление, по которому работает группа, связано с квалификацией преступлений иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Отсутствие легального статуса станет для них отягчающим обстоятельством, подчеркнула Яровая.
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Александр Бойцов