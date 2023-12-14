В Государственной думе сформировали рабочую группа по вопросам миграции

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В Государственной думе РФ сформирована Межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики. Это было сделано по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Парламентарий также отметила, что решение таких вопросов потребует сбалансированного подхода не только в том, что касается правоохраны, но и с точки зрения запросов экономики и построения правильного социального баланса. Поэтому данный вопрос не следует политизировать, подчеркнула Яровая. Его следует проработать тщательно и профессионально, чтобы решать вопросы экономического развития страны, сохраняя дружеское взаимодействие, которое всегда было характерно для России, заключила депутат.
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Александр Бойцов