Yonhap: Ким Чен Ын может сделать преемницей свою 10-летнюю дочь

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Лидер КНДР Ким Чен Ын выбрал свою 10-летнюю дочь Ким Чжу Э в возможные преемницы. Об этом со ссылкой на министра объединения Корей Ким Ен Хо сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
«Такой вариант есть, если учесть ее публичную деятельность — она регулярно появляется с отцом. Под руководством Ким Чен Ына северокорейский режим кажется стабильным, но у них нет официальной системы наследования высшей власти», — заявил министр.Северокорейские СМИ называют её «Благородный ребенок», «Почтенный отпрыск» и «Любимая дочь». Сообщалось также, что от людей, которых зовут Чжу Э, требуют поменять свои имена.
По данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу воспитывают сына и двух дочерей 2010, 2013 и 2017 годов рождения.
На Западе же считают, что наследницей северокорейского лидера может стать его сестра Ким Ё Чжон, которая в настоящий момент является замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР. Сестра Кима закончила швейцарский вуз, военные и IT-академии в КНДР и прошла обучение управлению «ядерным чемоданчиком».
Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на собственные источники сообщило о существовании нескольких планов убийства лидера КНДР, по меньшей мере один из которых финансировался спецслужбами Южной Кореи.
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