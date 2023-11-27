Daily Beast: Существовало несколько планов физического устранения Ким Чен Ына

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Было разработано несколько планов убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. По меньшей мере один из них финансировался спецслужбами Южной Кореи.
Другой план предполагал устранение лидера Северной Кореи в России во время его визита во Владивосток. Однако Служба безопасности КНДР вовремя узнали о готовящемся покушении, поездку отложили, несколько человек были задержаны.
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Александр Бойцов