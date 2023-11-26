Захарова: ХАМАС освободило россиянина вне списка обмена

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что палестинским движением ХАМАС освобождён россиянин вне списка обмена. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
«Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — отметила Захарова.
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Диана Аванесян