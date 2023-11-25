ХАМАС согласилось на продолжение обмена заложниками

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Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило о получении от Египта и Катара гарантий израильской стороны о приверженности всем условиям сделки по освобождению заложников, и готово приступить к этому процессу дальше. Об этом говорится в сообщении ХАМАС в соцсети X.
«Исламское движение сопротивления ХАМАС ответило положительно на усилия Египта и Катара, которые предпринимались в течение дня, чтобы обеспечить продолжение временного соглашения о перемирии после того, как они передали приверженность оккупационных сил всем условиям, предусмотренным в соглашении», — говорится в заявлении движения.В свою очередь, министерство иностранных дел Катара, выполняющего в сделке посредническую роль, сообщило, что ХАМАС освободит вечером 25 ноября 13 израильских заложников и 7 иностранцев в обмен на освобождение 39 палестинцев.
В ответ на это правительство еврейского государства заявило, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными, и пригрозило возобновить военные действия в секторе Газа, если к полуночи вторая группа заложников не будет освобождена.
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Артем Путинцев