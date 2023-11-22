«Беженцы на велосипедах»: в чем Финляндия обвинила Россию и как передумала закрывать КПП

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Финляндия передумала вводить меры по ужесточению ограничений на границе с Россией. Прежде власти страны сообщили, что границу пересекает большой поток мигрантов, которые выезжают из России без соответствующих документов. Редакция «Радио 1» расскажет, как на заявления финской стороны отреагировала Москва, и почему Хельсинки отказался от идеи закрытия границ.
Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией
Правительство Финляндии прежде распорядилось о закрытии четырех пунктов пропуска на российско-финской границе. Ближайшие к Санкт-Петербургу КПП были закрыты 18 ноября 2023 года. Речь идет о четырех пропускных пунктах: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.
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По словам финской стороны, поток мигрантов на велосипедах хлынул на четыре оставшихся пограничные перехода, что обострило ситуацию. В связи с ухудшением обстановки на пропускных пунктах, правительство Финляндии допустило полное закрытие восточной границы с Россией, о чем подготовило соответствующий проект.
Почему Финляндия закрыла КПП
Финская сторона заявила, что таким образом страна борется с наплывом мигрантов, которые прибывают в страну из России. Правительство настаивало на том, что пересекающие границу просят политическое убежище. Глава финского МВД Мари Рантанен пояснила, что выходцы из арабских стран не имеют соответствующих документов на пересечение границы, однако Россия их выезду из страны не препятствует.
Ограничения введены до 18 февраля 2024 года, однако правительство не исключало полного закрытия границ.
Хельсинки отказался от закрытия границ с Россией
Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен заявил, что инициатива правительства о закрытии границ с Россией одобрена не будет. По его словам, в настоящее время оснований для принятия подобного решения нет. Пуумалайнен пояснил, что проект правительства не содержит гарантий для беженцев, что нарушает их права.
Канцлер напомнил, что право на прошение убежища закреплено в конституции Финляндии. Кроме того, аналогичные нормы содержатся в Европейской конвенции по правам человека. Предложение правительства о полном закрытии границ также прокомментировал министр обороны страны Антти Хяккянен. По его мнению, подобная мера создаст серьезные проблемы.
Министр уверен, что в первую очередь со сложностями столкнутся лица, имеющие двойное гражданство – финское и российское.
Переговоры Финляндии и России
Россия и Финляндия обсудили ситуацию на границе по дипломатическим каналам. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, каких-либо договоренностей между сторонами достигнуто не было и переговорный процесс нельзя назвать прогрессивным.
Финляндия приняла первые решения по беженцам, следующим из России
О массовом потоке беженцев, которые прибывают в Финляндию из России, высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что российские пограничники соблюдают все правила пропуска граждан и обвинения финской стороны в том, что Москва умышленно создает миграционный кризис, незаконно пропуская беженцев, Россия не признает.
Обстановка на границе России и Финляндии
В настоящее время работу продолжают четыре оставшиеся контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена продолжать работу с Хельсинки для разрешения кризиса, который имеет место. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.
По ее словам, во время переговоров с финским послом, Москва предложила озвучить все озабоченности и претензии, а также провести консультации с российскими пограничниками.
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Анастасия Крестьянова