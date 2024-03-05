Захарова подтвердила встречу главы МАГАТЭ Гросси в России

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует провести ряд встреч на высоком уровне в ходе своего визита в Россию, говорится в заявлении МИД России.
Захарова подтвердила, что генеральный директор МАГАТЭ посетит Россию в ближайшее время для дальнейшего сотрудничества между организацией и Россией.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил о реальности ядерной аварии на ЗАЭС.
Читайте также:
Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС
Россия отправила МАГАТЭ разъяснения по поводу минных заграждений вокруг ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о реальности ядерной аварии на ЗАЭС
«Для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы также рабочие консультации», – подчеркнула она.
Читайте также:
Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС
Россия отправила МАГАТЭ разъяснения по поводу минных заграждений вокруг ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о реальности ядерной аварии на ЗАЭС
Александр Климов