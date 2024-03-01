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Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС

01 марта 2024, 22:59
Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын

Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын

Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали взрыв недалеко от Запорожской АЭС с последующей стрельбой в районе объекта, передает РИА Новости.

Представители МАГАТЭ утверждают, что это было рано утром в среду, 28 февраля. Представители ЗАЭС, по их словам, сообщили, что российские войска приняли меры по «защите станции» от беспилотников, при этом сама АЭС не подверглась нападению, повреждений и жертв нет.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Атаки на ЗАЭС могут привести к техногенной катастрофе, при которой пострадает вся Европа. МАГАТЭ не раз заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

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Зеленский признал, что ВСУ не удастся защитить Харьков
01 марта 2024, 21:41

Украинская армия не сможет защитить Харьков, если у неё не получится оттеснить россиян, с таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Зеленский.

Вооружённые силы Украины терпят одно поражение за другим практически на всех направлениях специальной военной операции. Так, 17 февраля ВСУ вышли из Авдеевки, за которую долго велись ожесточённые бои. После этого украинская армия потеряла населённые Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой Народной Республике.

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#владимир зеленский
#всу
#сво
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Боец Коловрат: 26 февраля под Авдеевкой подбили сразу два танка Abrams
01 марта 2024, 20:15

Фото: iStock/Michele Ursi

26 февраля российские военные подбили сразу два танка Abrams под Авдеевкой, об этом рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат, его слова передаёт «РИА Новости».
Как сообщил сам военный, бои велись в районе села Бердычи в Донецкой Народной Республике.

По его словам, американские танки были подбиты российскими беспилотниками 26 февраля.

«Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это еще один Abrams», — рассказал Коловрат.

Боец также сообщил, что ему доподлинно неизвестно, выжил ли экипаж уничтоженного Abrams.

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#танки
#сво
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В Госдуме отреагировали на обсуждение представителей Германии удара по Крымскому мосту
Депутат Водолацкий назвал прямой агрессией обсуждение удара по Крымскому мосту в Германии
01 марта 2024, 20:15

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Обсуждение представителями бундесвера возможности удара по Крымскому мосту — это акт прямой агрессии.
С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью RT.

«Такие заявления представляют собой непосредственную угрозу национальной безопасности России», — подчеркнул Водолацкий.
Он отметил, что Крымский мост - мирная артерия, соединяющая два региона России, где отсутствуют военные действия, а на отдых в Крым едут обычные гражданские люди.

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#переговоры
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FP: Предложение Макрона об отправке западных войск не сможет помочь Украине
01 марта 2024, 19:19

Фото: iStock/Jakub Laichter

Предложение французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину никак не помогут ВСУ, об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на слова высокопоставленного американского чиновника.
«Ничего из заявленного на этом ужине не поможет Украине», — цитирует издание политика из США.

В FP отметили, что если Франция хочет играть ведущую роль в сфере европейской безопасности, то Макрону стоит не рассуждать об отправке войск на поля спецоперации, а задуматься о снабжении украинской армии боеприпасами и оружием.

Напомним, в ходе конференции в Париже Макрон заявил, что европейские лидеры обсуждали вопрос об отправке войск на Украину, однако, к консенсусу не пришли. При этом, президент подчеркнул, что исключать эту возможность в будущем нельзя.

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#сша
#украина
#франция
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Боец ВС РФ «Рассвет» рассказал об ударе по второму танку Abrams
01 марта 2024, 19:02

Фото: iStock/dr_evil

Боец с позывным «Рассвет», который уничтожил первый американский танк Abrams в зоне спецоперации рассказал, что позже был нанесен удар по еще одному такому танку. Об этом сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, передает «Лента.ру».
«Выполнили свою задачу, продолжили дальше работать. Поражали второй (Abrams – ред.), но там у нас нет объективного контроля с разведывательного дрона. Особо не удивились (поражению американского танка - ред.). Это было просто выполнение задачи, мы просто работали», - рассказал боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Рассвет».

Он также добавил, что российские военные ждали, что появится другая техника НАТО. По его словам, экипажу подбитого танка удалось выжить, при этом один из бойцов ВСУ получил ранение.

Напомним, об уничтожении первого американского танка стало известно 26 февраля. Позже сообщалось, что Abrams, уничтоженный под Авдеевкой, подбил ульяновский FPV-дрон «Пиранья», работающий на уникальных частотах.

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#военные
#техника
#нато
#всу
#ранение
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Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из ФРГ
01 марта 2024, 18:53

Фото: iStock/gutaper

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из бундесвера, на это обратил внимание советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, в интервью для «РИА Новости».
«Интересно, что Буданов об этом заявил как раз после того, как состоялись переговоры немецких офицеров. Он четко сказал, что в 2024 году они сделают всё, чтобы Крымского моста не осталось», — заметил Климаковский.

Отмечается, что беседа немецких офицеров состоялась 19 февраля, а уже 25 февраля Буданов опубликовал видеообращение, где посоветовал отказаться от поездок по Крымскому мосту и пообещал россиянам «сюрпризы» на полуострове.

Напомним, 1 марта журналист Маргарита Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера, на которых они обсуждают отправку на Украину ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

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#германия
#украина
#крымский мост
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Украинский беспилотник атаковал село Крупец в Курской области
01 марта 2024, 18:27

Фото: istockphoto/sommersby

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал село Крупец в Рыльском районе Курской области. С дрона было сброшено взрывное устройство, которое сдетонировало на земле.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале губернатор написал, что, к счастью, никто из местных жителей в результате взрыва не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два частных автомобиля. Руководитель областной администрации заверил, что всем собственникам повреждённого имущества будет оказана помощь.

Не сумев добиться успехов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи дронов мирные населённые пункты и объекты на территории России. Средства ПВО регулярно сбивают украинские беспилотники в Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской и даже Нижегородской и Ленинградской областях. Белгородская область уже несколько месяцев живёт в режиме прифронтовой полосы.

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#белгородская область
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#дрон
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В Британии сообщили Зеленскому плохие новости
Эксперт Меркурис считает испытание «Циркона» плохой новостью для ВСУ
01 марта 2024, 18:14

Фото: iStock/allanswart

Испытание российской стороной сверхзвуковых ракет «Циркон» в бою является плохой новостью для ВСУ. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Поступают сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" уже испытаны россиянами в бою. Если их развернут в зоне специальной операции наряду с "Кинжалами", это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ», — спрогнозировал Меркурис в своем блоге на YouTube.

ВС РФ уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ.

Путин также отметил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Он рассказал об успешном выполнении планов по развитию российской оборонной сферы. Глава государства отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон».

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Три человека погибли в результате атаки БПЛА на гражданскую машину в Херсонской области
БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Херсонской области, три человека погибли
01 марта 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа Херсонской области. В результате удара погибли три человека.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо. Вчера в селе Коробки Каховского округа украинский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства «Алтан-Агро», ранив двух человек. В Чернянке дрон противника повредил припаркованный личный автомобиль. К счастью, из людей никто не пострадал, нанесён только материальный ущерб.

Эти и многие другие примеры, а также изучение обстоятельств подобных происшествий ясно указывают, что операторы ВСУ умышленно направляют беспилотники на гражданские транспортные средства. Никакого военного значения эти атаки не имеют. Налицо явный террор против мирного населения, попытка запугать жителей Херсонской области и отомстить им за то, что они выбрали быть вместе с Россией, заключил Владимир Сальдо.

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#херсонская область
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