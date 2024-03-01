Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС

Боец с позывным «Рассвет», который уничтожил первый американский танк Abrams в зоне спецоперации рассказал, что позже был нанесен удар по еще одному такому танку. Об этом сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, передает «Лента.ру».