Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС

Фото: РИА Новости/ Павел Лисицын
Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали взрыв недалеко от Запорожской АЭС с последующей стрельбой в районе объекта, передает РИА Новости.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Атаки на ЗАЭС могут привести к техногенной катастрофе, при которой пострадает вся Европа. МАГАТЭ не раз заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
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