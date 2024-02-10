Захарова прокомментировала ситуацию с замороженными российскими активами

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад будет искать новые предлоги для создания видимости легитимности отъема российских активов. Комментарий Захаровой опубликован на сайте ведомства.
По словам официального представителя МИД РФ, на данный момент российское правительство рассматривает ряд вариантов влияния на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве активов нашей страны. Захарова отметила, что Москва жестким образом отреагирует на любые недружественные действия, которые связаны с «попытками так или иначе лишить РФ права собственности на ее суверенные резервы».
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение конфисковать российские активы, которые заморожены в западных странах, принимает все более четкие очертания.
Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что намерение конфисковать российские активы, которые заморожены в западных странах, принимает все более четкие очертания.
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Екатерина Коршунова