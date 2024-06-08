Захарова рассказала, как Россия будет реагировать на заявления США по ЯО

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной, передает РИА Новости.
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне уже не осознают, о чем говорят и зачем. Захарова отметила, что по непонятной причине Штаты на регулярной основе используют слова, связанные с Россией, для выстраивания концептуальных вещей.
Она добавила, что власти Соединенных Штатов должны объявлять о таких вещах в привязке к национальным интересам государства, а не исходя из моментальной информационной политической ситуации.
Напомним, ранее Белый Дом сделал заявление о том, что видит необходимость в увеличении своего ядерного арсенала. Данное высказывание вышло сразу же после окончания выступления российского лидера Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
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Она добавила, что власти Соединенных Штатов должны объявлять о таких вещах в привязке к национальным интересам государства, а не исходя из моментальной информационной политической ситуации.
Напомним, ранее Белый Дом сделал заявление о том, что видит необходимость в увеличении своего ядерного арсенала. Данное высказывание вышло сразу же после окончания выступления российского лидера Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
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Екатерина Коршунова