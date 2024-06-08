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Захарова рассказала, как Россия будет реагировать на заявления США по ЯО

Захарова: РФ будет реагировать на заявления США по ЯО в соответствии с доктриной
08 июня 2024, 13:08
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной, передает РИА Новости.
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне уже не осознают, о чем говорят и зачем. Захарова отметила, что по непонятной причине Штаты на регулярной основе используют слова, связанные с Россией, для выстраивания концептуальных вещей.

Она добавила, что власти Соединенных Штатов должны объявлять о таких вещах в привязке к национальным интересам государства, а не исходя из моментальной информационной политической ситуации.



Напомним, ранее Белый Дом сделал заявление о том, что видит необходимость в увеличении своего ядерного арсенала. Данное высказывание вышло сразу же после окончания выступления российского лидера Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.

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NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке на срок в 10 лет
08 июня 2024, 08:49

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Правительство Японии заключит с Украиной соглашение на 10 лет о поддержке в ряде областей, включая предоставление «нелетальной» оборонной помощи. Об этом информирует телеканал NHK.
Уточняется, что премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7 в Италии, в рамках которого стороны намерены подписать это соглашение. Токио планирует оказывать Киеву помощь в сфере безопасности, разведки и лечения военных ВСУ.

Согласно информации источника, в сфере восстановления инфраструктуры Япония намерена оказывать помощь Украине в разминировании, улучшении гуманитарного положения женщин и детей, а также развитию украинского сектора сельского хозяйства.

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В Крыму национализируют квартиру «дружка» Зеленского
В Крыму национализируют квартиру приятеля Зеленского Хомутынника
08 июня 2024, 08:36

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Имущество украинского олигарха Виталия Хомутынника, который связан с Владимиром Зеленским, национализируют в Крыму. Об этом сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
Политик отметил, что квартира Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма попала в новый список объектов, которые подлежат национализации. Константинов подчеркнул, что данный список уступает по масштабности предыдущим, но все равно включает в себя крупные активы.

Глава парламента республики заключил, что в скором времени власти намерены перевести в собственность Крыма и другие объекты, принадлежавшие окружению предводителю киевского режима.

Ранее сообщалось, что квартира в Ялте, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

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В России заявили о последнем сигнале для саммита по Украине
Пушков назвал отсутствие Гутерреша сигналом о бессмысленности саммита по Украине
08 июня 2024, 07:40

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что отсутствие генсека ООН Антониу Гутерреша на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии — это «самый последний» сигнал о том, что данная конференция станет не более, чем политической формальностью.
Пушков отметил, что это фактически уже признали и США, поскольку, что при отсутствии лидеров КНР, Бразилии, Индии, ЮАР и других государств, данный саммит не выполнит своей задачи. По словам сенатора, участие в конференции вице-президента США Камалы Харрис — «это ни о чем».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Уточняется, что все лидеры стран СНГ отказались принимать это предложение.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.

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#сша
#саммит
#мид рф
#владимир зеленский
#швейцария
#пушков
#украина
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В ФРГ заявили о загрязнении поставляемой Киевом продукции опасными химикатами
В бундестаге заявили о загрязнении поставляемой Киевом продукции химикатами
08 июня 2024, 07:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Члены бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) сообщили, что поставляемая Киевом продукция загрязнена опасными химикатами. Об этом информирует «Лента.ру».
Основная причина заключается в том, что продукция, производимая на Украине, не соответствует санитарным требованиям Европейского союза и загрязнена опасными химикатами. К примеру, средства защиты растений, которые на протяжении длительного времени запрещены в ЕС, продолжают использоваться в Киеве.

Депутаты ФРГ отметили, что на сегодняшний день Украина — это один из крупнейших импортеров запрещенных в ЕС вредоносных веществ. Согласно их мнению, в Германии в молоке коров, которых кормили зерном, импортированным из Украины, были обнаружены афлатоксины. Они являются смертельно опасными, поскольку вырабатываются плесенью.

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Макарон рассказал о коалиции стран для отправки военных инструкторов Киеву
Макрон заявил о коалиции стран для отправки военных инструкторов Киеву
08 июня 2024, 06:23

Фото: сайт Кремля

В ближайшие дни будет завершено формирование коалиции стран, готовых направить на территорию Украины военных инструкторов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Уже в ближайшие дни завершится создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину», – отметил французский лидер во время пресс-конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Макрона, некоторые партнеры уже согласились прислать инструкторов. Политик также заявил, что Париж не воюет с Россией, потому что хочет продолжать контролировать эскалацию конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Эммануэля Макрона о подготовке прямого участия Украины в конфликте носят провокационный и отягчающий характер. Он также подчеркнул, что французский лидер продемонстрировал «абсолютную поддержку» Украине, даже заявив, что готов участвовать в конфликте.

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#владимир зеленский
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Зеленский раскрыл Байдену тайные детали боев в Харьковской области
Зеленский раскрыл Байдену тайные подробности о боях в Харьковской области
08 июня 2024, 03:37

Фото: сайт Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Париже заявил, что готов раскрыть «некоторые подробности» о боях в Харьковской области. Об этом говорится в стенограмме разговора двух лидеров на сайте Белого дома.
При этом украинский лидер подчеркнул, что не желал бы делиться информацией с представителями СМИ.

7 июня Зеленский и Байден встретились во Франции в рамках празднования 80-летия высадки союзнических сил в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что ВСУ минируют Харьковскую область немецкими магнитными снарядами, несмотря на присутствие мирного населения.

До этого координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.

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#белый дом
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Главу МИД Британии разыграли пранкеры
The TImes: глава МИД Британии стал жертвой принтеров под видом Порошенко
08 июня 2024, 03:20

Фото: iStock/nevenmn

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров – он поговорил с неизвестными людьми, замаскировавшимися под бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает Times.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел Великобритании, разговор состоялся по видеосвязи, но длился недолго. Он отметил, что пранкеры воспользовались текстовыми сообщениями, чтобы организовать телефонный звонок.

На экране появился человек, похожий на Порошенко, но вскоре Кэмерон заподозрил, что имеет дело с мошенниками. Когда пранкер попросил его предоставить контактную информацию других лиц, государственный секретарь перестал отвечать.

МИД Великобритании решил публично заявить об инциденте на случай манипуляции и использование, а также в качестве предупреждения других о риске.

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с Шендеровичем, позвонив ему ему от имени главы администрации президента Украины Андрея Ермака.

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#мид
#президент
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Байден раскрыл численность американских войск на территориях стран НАТО
08 июня 2024, 02:47

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что на территории стран НАТО находятся 80 тысяч американских военных, передает ТАСС.
По его словам, войска США направляются или дислоцируются в странах Североатлантического альянса в Европе, «в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Глава Белого дома также сообщил, что в Саудовской Аравии находятся около 2320 американских военнослужащих, в Иордании – 3813, а в Ливане – 75.

Ранее в Белом доме заявили, что отказ Соединенных Штатов отправлять войска на Украину сохранится и в будущем. Отмечается, что заявления французских властей также не повлияют на решение администрации президента США.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит подтвердил, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников в Киев.

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#сша
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#военные
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США заключили контракт на производство отправляемых Киеву БРТ Stryker
Пентагон: США подписали соглашение о производстве поставляемых Киеву БРТ Stryker
08 июня 2024, 02:05

Фото: iStock/Michele Ursi

США подписали соглашение с американской оборонно-промышленной компанией о производстве БТР Stryker Double V-Hull A1, поставляемых Киеву. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.
Контракт был подписан с компанией General Dynamics Land Systems на 65,9 миллиона долларов на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull A1. По данным агентства, выполнение контракта рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Ранее, в мае, Forbes сообщало, что украинская армия потратила впустую большое количество беспилотников на борьбу с российскими танками, оснащенными антидроновыми навесами.

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