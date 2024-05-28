Ядерные удары по России: НАТО проводит учения вблизи границы РФ

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НАТО решило отработать вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории РФ. Такое заявление сделал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации», —цитирует РИА Новости Кулишова.
От также подчеркнул, что в рамках этих действий также отрабатываются ядерные удары по территории России.
По словам Кулишова, подобная ситуация требует принятия соответствующих мер по защите и охране рубежей.
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