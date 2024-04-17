Захарова: Россия не получала по дипканалам приглашение в Нормандию на годовщину

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала по дипломатическим каналам приглашение на церемонию по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом Захарова сообщила в эфире Радио Sputnik.
Официальный представитель российского ведомства отметила, что вчера МИД был на связи с российским послом Алексеем Мешковым по поводу информации, которая пошла по французским СМИ. Однако, по словам Захаровой, никаких подтверждений нет.
Ранее сообщалось, что Франция может пригласить Россию на праздничные мероприятия в честь 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, которая произошла 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны. Планируется, что РФ будет представлена в Нормандии в начале июля, если примет приглашение от Елисейского дворца.
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Екатерина Коршунова