В НАТО пугают Европу «гибридной войной» с Россией

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Заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны». Об этом сообщает Guardian.
По его словам, РФ намерена нарушать работу кабелей и трубопроводов. Малетерр утверждает, что таким способом Москва хочет навредить экономике Европы.
Вице-адмирал отметил, что «подводная гибридная война» России может угрожать безопасности около миллиарда человек в Европе и Северной Америке.
Ранее сообщалось, что НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией. К учениям привлекут около 20 тысяч военнослужащих из стран Североатлантического альянса. По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.
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Вице-адмирал отметил, что «подводная гибридная война» России может угрожать безопасности около миллиарда человек в Европе и Северной Америке.
Ранее сообщалось, что НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией. К учениям привлекут около 20 тысяч военнослужащих из стран Североатлантического альянса. По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.
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Екатерина Коршунова