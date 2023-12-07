Законопроект о помощи Украине провалился в американском Сенате

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Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование, пишет ТАСС. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты Конгресса.
Инициатива предусматривала выделение дополнительных средств (106 миллиардов долларов) не только Украине, но также Израилю и Тайваню. Большая часть средств при этом ($61 млрд) предназначалась именно Киеву.
Ранее демократы ходатайствовали о завершении дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами.
Президент Украины Владимир Зеленский отменил своё выступление на завершившемся скандалом брифинге в Конгрессе США из-за того, что «ситуация изменилась». Так объяснил решение украинского президента министр обороны страны Рустем Умеров в эфире американского телеканала Fox News.
Вместе с тем Умеров не смог дать чёткий ответ на вопрос о продолжении финансирования Украины со стороны США. Он лишь сказал, что «на 100% уверен», что страны вместе защищают собственные интересы, а в такой поддержке Киев нуждается.
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Ранее демократы ходатайствовали о завершении дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами.
Вместе с тем Умеров не смог дать чёткий ответ на вопрос о продолжении финансирования Украины со стороны США. Он лишь сказал, что «на 100% уверен», что страны вместе защищают собственные интересы, а в такой поддержке Киев нуждается.
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Артем Путинцев