На Украине объяснили отмену выступления Зеленского в Конгрессе США

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский отменил своё выступление на завершившемся скандалом брифинге в Конгрессе США из-за того, что «ситуация изменилась». Так объяснил решение украинского президента министр обороны страны Рустем Умеров в эфире американского телеканала Fox News.
По его словам, в настоящее время ситуация на Украине крайне изменчивая, поэтому Зеленскому пришлось пересмотреть свои планы. Но украинский президент благодарен тому, что была возможность посетить брифинг, поэтому воспользуется ей в другой раз, если это будет возможно.
Вместе с тем Умеров не смог дать чёткий ответ на вопрос о продолжении финансирования Украины со стороны США. Он лишь сказал, что «на 100% уверен», что страны вместе защищают собственные интересы, а в такой поддержке Киев нуждается.
Напомним, что Зеленский отменил своё выступление непосредственно перед началом брифинга. Заседание, посвящённое выделению дополнительной помощи Украины завершилось скандалом. Выступающие начали кричать с мест, а некоторые республиканцы даже покинули зал из-за отказа демократов обсуждать их требования по выделению дополнительных средств на укрепление южной границы США.
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Вместе с тем Умеров не смог дать чёткий ответ на вопрос о продолжении финансирования Украины со стороны США. Он лишь сказал, что «на 100% уверен», что страны вместе защищают собственные интересы, а в такой поддержке Киев нуждается.
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Анастасия Чинкова