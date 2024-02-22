Запад обречен, заявила бывший премьер Великобритании Лиз Трасс

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Консерватор Трасс считает, что такие мировые проблемы, как нелегальная миграция и поддержка палестинских «террористов», вызваны «пагубными идеями левых» , сообщает американский телеканал Fox News.
«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», – сказала она.
По мнению Трасс, в большинстве стран «свободного мира левые правят слишком долго, и результаты очевидны». В качестве примера бывший министр привела акции в поддержку палестинцев и проблемы нелегальной миграции. Она подчеркнула, что даже в Великобритании, где у власти находятся консерваторы, «левые успешно используют суды», чтобы предотвратить депортацию нелегальных мигрантов."
«Недостаточно просто проводить консервативную политику – нам нужно бороться с пагубными идеями левых», – считает Трасс.
Трасс добавила, что ее беспокоит рост левых идей, подобных тем, которые распространяет администрация президента Джо Байдена в США.
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Александр Климов