Экс-премьер Великобритании тайно лоббировала продажу оборонного оборудования КНР

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Бывший премьер-министр Великобритания Лиз Трасс тайно лоббировала правительство для того, чтобы ускорить продажу оборонного оборудования Китаю. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что оборонной фирме Richmond Defense служба безопасности Британии запретила экспортировать в Китай оборудование для разминирования, поскольку оно может быть использовано для обострения конфликта с Тайванем при вторжении китайской армии на остров.
При этом стало известно, что в августе прошлого года Лиз Трасс написала письмо министру предпринимательства и торговли Кеми Банденоху. В нём она просит его ускорить продажу военного оборудования Китаю.
Она также отметила, что запрет на экспорт оборудования, поступивший от службы безопасности Великобритании, означал бы потерю крупного покупателя и многомиллионой выручки.
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При этом стало известно, что в августе прошлого года Лиз Трасс написала письмо министру предпринимательства и торговли Кеми Банденоху. В нём она просит его ускорить продажу военного оборудования Китаю.
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Анастасия Чинкова