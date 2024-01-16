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Экс-премьер Великобритании тайно лоббировала продажу оборонного оборудования КНР

Politico: Трасс тайно лоббировала продажу Китаю оборонного оборудования
16 января 2024, 14:00
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший премьер-министр Великобритания Лиз Трасс тайно лоббировала правительство для того, чтобы ускорить продажу оборонного оборудования Китаю. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что оборонной фирме Richmond Defense служба безопасности Британии запретила экспортировать в Китай оборудование для разминирования, поскольку оно может быть использовано для обострения конфликта с Тайванем при вторжении китайской армии на остров.

При этом стало известно, что в августе прошлого года Лиз Трасс написала письмо министру предпринимательства и торговли Кеми Банденоху. В нём она просит его ускорить продажу военного оборудования Китаю.


Она также отметила, что запрет на экспорт оборудования, поступивший от службы безопасности Великобритании, означал бы потерю крупного покупателя и многомиллионой выручки.

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#китай
#великобритания
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#оборона
#вооружение
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Володин высказался об отпусках депутатов Госдумы
Володин: депутаты не имеют отпусков
16 января 2024, 14:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы не могут позволить себе уйти в отпуск. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что парламентарии, которые не будут следовать этому принципу, перестанут занимать посты депутатов.

Вместе с тем Володин высоко оценил работоспособность некоторых членов Госдумы, которые готовы работать без отпусков, выходных дней и праздников.

В ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы Володин затронул тему приоритетов работы нижней палаты. Среди первостепенных вопросов выделяется поддержка участников спецоперации.

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#госдума
#депутаты
#отпуск
#политика
#вячеслав володин
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В Подмосковье начали шить форму для информаторов участковых избирательных комиссий
16 января 2024, 14:13

Фото: Istockphoto / arkady2013

В Подмосковье на швейном производстве начали шить форменную одежду для информаторов. Униформа будет яркой, тёплой и стильной, сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Избиратели точно смогут узнать информаторов из участковых избирательных комиссий и могут быть уверены, что к ним в дверь позвонили действительно сотрудники УИК», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что адресное информирование избирателей Московской области о предстоящих выборах президента стартует через 17 февраля и завершится 7 марта.

На поквартирный обход отправят более 15 тыс информаторов. Они расскажут обо всех подробностях голосования, о днях и времени, сроках и порядке избирательных действий, о возможных формах голосования и многом другом.

15 января в Московской области стартовало обучение информаторов – членов участковых избирательных комиссий региона. Оно проходит в рамках проекта «ИнформУИК». Обучение будет проводиться как в дистанционном, так и в очном формате.

По завершении обучения все информаторы пройдут обязательное тестирование.

Выборы главы государства впервые будут проходить в течение трёх дней – с 15 по 17 марта.

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#голосование
#цик
#президент
#московская область
#подмосковье
#мособлизбирком
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Ирак отозвал посла в Иране для консультаций из-за атаки на Эрбиль
МИД Ирака отозвало посла в Тегеране для консультаций после ударов Ирана
16 января 2024, 13:49

Фото: iStock/Kachura Oleg

МИД Ирака отозвало своего посла в Иране для консультаций после ракетных ударов страны по иракским объектам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что МИД Ирака приняло решение отозвать посла Ирака в Тегеране Насира Абдул Мохсена, чтобы провести с ним консультации по поводу атак иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на Эрбиль. Напомним, что в результате этих обстрелов погибли несколько человек, есть раненные.

Ранее американские власти назвали удары Ирана по иракскому городу Эрбиль «безрассудными и неточными». В Белом доме подчеркнули, что поддерживают контакты с властями Ирака и Курдистана.

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#иран
#ирак
#мид
#посол
#атака
#обстрел
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Утром 16 января сектор Газа выпустил порядка 50 ракет по югу Израиля
16 января 2024, 13:48

Фото: iStock/e-crow

В результате последнего обстрела сектор Газа выпустил по югу Израиля порядка 50 ракет, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
По информации СМИ, последний крупный обстрел Израиля со стороны анклава произошёл утром 16 января. Основной удар пришёлся по городу Нетивот, который находится в одиннадцати километрах от сектора Газа.

В настоящий момент известно о попадании ракеты в одно нежилое здание города. Осколки же разлетелись по всей территории Нетивота. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сообщается, что обстрел был произведён из центральной части сектора Газа, откуда накануне ушли израильские военные. При этом, официальных комментариев насчёт обстрела политики армии пока не предоставили.

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#военные
#обстрел
#ракеты
#удар
#израиль
#сектор газа
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Порядка 800 российских пенсионеров могут быть депортированы из Латвии
Посольство РФ: власти Латвии могут депортировать 789 российских пенсионеров
16 января 2024, 13:22

Фото: iStock/Ruma Aktar

Порядка 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии. Об этом в своём Telegram-канале сообщило посольство России в стране.
Отмечается, что в общей сложности власти европейской страны могут депортировать 1167 россиян, из которых 789 – пенсионеры в возрасте старше 60 лет. Также среди них есть люди, являющиеся незрячими инвалидами с детства.

В посольстве подчеркнули, что многие пенсионеры лишились средств к существованию из-за поправок, которые были внесены в закон об иммиграции.

Так, власти Латвии аннулировали вид на жительство 72-летней незрячей женщине из-за того, что она не знает государственного языка. Её также лишили пособий, возможности получения лекарств по рецепту и медицинского обслуживания.

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#гражданство
#политика
#мигранты
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Песков отказался комментировать сообщения о проверках Китая сделок с россиянами
16 января 2024, 13:09

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что государственные банки Китая намерены ужесточить ограничения для России из-за указа президента США.
Напомним, что агентство Bloomberg сообщало о намерении госбанков Китая ужесточить ограничения на предоставление финансирования российским клиентам на фоне принятого в США указа о вторичных санкциях. В конце прошлого года Джо Байден утвердил указ о том, что иностранные банки могут попасть под санкции Минфина США из-за оказания финансовой поддержки клиентам из РФ и российскому военно-промышленному комплексу.

Песков в ответ на соответствующий вопрос заявил, что Кремль не занимается финансовой сферой, поскольку для этого есть специализированные ведомства.

Также он добавил, что это довольно чувствительная сфера, о которой мало кто захочет рассуждать.

Вместе с тем Песков добавил, что Россия продолжает активно развивать двусторонние отношения с Китаем, поскольку государство является важнейшим стратегическим партнёром РФ.

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В Кремле рассказали об инициативе о переносе столицы из Москвы в Иркутск

В Кремле ответили на вопрос о здоровье Набиуллиной
#дмитрий песков
#кремль
#китай
#сделки
#банки
#россия
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«Пришлют лопату»: В ГД предсказали, что украинцы сделают с главой МИД Кулебой
Депутат Белик заявил, что украинцы вскоре пришлют Кулебе лопату
16 января 2024, 13:00

Фото: iStock/photo_world

Когда до украинцев наконец дойдёт, зачем их гонят на мобилизацию, то они пришлют лопату министру иностранных дел страны Дмитрию Кулебе, об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью для «РИА Новости».
Ранее Кулеба заявил, что даже если у Вооружённых сил Украины закончится оружие, то они пойдут биться с лопатами.

«Думаю, что украинцы включат здравый смысл и поймут, для чего их гонят на мобилизацию. Поэтому лопату как раз пришлют Кулебе, чтобы он, сражаясь с ней в руках, сам себе вырыл окоп и приготовился к обороне от народного гнева», — предположил Белик.

По словам депутата, подобные заявления украинского правительства говорят о критических проблемах с оружием и боеприпасами в стране. К тому же, западные союзники Киева уже не рассчитывают на победу Украину и больше не желают финансировать проигрывающую сторону.

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#всу
#госдума
#мобилизация
#оружие
#сво
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В Кремле рассказали об инициативе о переносе столицы из Москвы в Иркутск
Песков сообщил, что инициатива о переносе столицы в Иркутск нереализуема
16 января 2024, 12:37

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Инициативу о переносе столицы России из Москвы в Иркутск невозможно реализовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь Путина отказался комментировать состояние здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Отмечается, что в социальных сетях распространилась информация о том, что главе Банка России якобы сделали операцию. Песков сообщил, что не считает уместным отвечать на какие-либо вопросы, касающиеся данной темы.

Также днём ранее представитель Кремля сообщил, что не имеет каких-либо данных о том, что украинские военные якобы сбили несколько российских самолётов. Киевские СМИ в свою очередь утверждали, что подбили российские А-50 и Ил-22.

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#дмитрий песков
#столица
#россия
#москва
#иркутская область
#кремль
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«Должны быть готовы»: В Минобороны Польши сделали неожиданное заявление о России
В Минобороны Польши призвали готовится к любым сценариям в отношении России
16 января 2024, 11:59

Фото: iStock/macky_ch

Североатлантический альянс должен быть готов к любому развитию сценария в отношении России, с таким заявлением выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует PAP.
«Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — продекламировал Косиняк-Камыш.

Глава польского оборонного ведомства также напомнил о всей серьёзности ситуации, развернувшейся на полях специальной военной операции.

В завершении Косиняк-Камыш заявил, что в этом году расходы на польскую армию будут увеличены примерно на 20 процентов.

В то же время, ранее стало известно о разочаровании президента Украины Владимира Зеленского в западных союзниках. По его мнению, внимание лидеров стран НАТО перефокусировалось на внутренние проблемы государств, а украинский конфликт отошёл далеко на второй план.

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#польша
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