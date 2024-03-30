Зеленский допустил отступление ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при отсутствии военной помощи со стороны США Вооруженные силы Украины будут вынуждены начать отвод войск, передает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнэйшес.
«Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров», — объяснил Зеленский.
Все это приведет к выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ), резюмировал он.
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Александр Климов