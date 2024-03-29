На Украине раскрыли доход семьи Зеленского за 2023 год

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию на 2023 год, сообщается на сайте украинского лидера.
Согласно документу, доход семьи украинского президента в прошлом году составил 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов США). Указывается, что в эту сумму входят 7,5 миллионов гривен от продажи облигаций внутреннего займа. В офисе президента отметили, что доход семьи Зеленского складывается в основном из зарплаты, банковских процентов и арендной платы за недвижимость.
До этого Зеленский заявлял, что в 2022 году он и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов США).
В 2020 году доход Зеленского составил около 22,75 млн гривен, или 815 000 долларов США. Годовая зарплата президента составляла 336 000 гривен или 913 492 рубля.
Ранее президента Украины заявил, что Служба внешней разведки Украины нуждается в финансировании для дальнейшего функционирования.
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До этого Зеленский заявлял, что в 2022 году он и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов США).
Ранее президента Украины заявил, что Служба внешней разведки Украины нуждается в финансировании для дальнейшего функционирования.
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Александр Климов