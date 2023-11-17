Зеленский готовится к отступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена будет отступить в случае прекращения поддержки странами Запада. Об этом пишет Bloomberg.
«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Их фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», - заявил Зеленский.
Он также добавил, что на Украине может готовиться операция по его смещению. По его словам, данная информация получена от украинской разведки, а также – от союзников. По словам украинского лидера, операцию под кодовым названием «Майдан-3», якобы, готовит Россия, с целью сместить его с поста президента.
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