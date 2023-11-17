Зеленский готовится арестовать главкома ВСУ Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский готовится к аресту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, передает Asia Times.
«Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного. Скорее всего, он начнет с увольнения трех генералов, связанных с Залужным», — говорится в статье.
Автор статьи утверждает, что в правительстве Украины между администрацией президента и военными возникли серьезные разногласия, которые могут привести к гражданскому конфликту внутри страны.
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Элина Позднякова