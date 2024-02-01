Зеленский хотел уволить Залужного, однако кандидаты отказались занять его пост

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные кандидаты - глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от поста. Об этом пишет Bild.
«Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались», - говорится в статье.
Рнее CNN писал, что указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют подписать на этой неделе. Один из собеседников издания заявил, что Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался. Отмечается, что рассматривается два варианта на пост главкома украинской армии: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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