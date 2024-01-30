Экс-депутат Рады Килинкаров: Последствия увольнения Залужного непредсказуемы

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Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что последствия увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимир Зеленским могут быть непредсказуемы.
Такие последствия могут носить и негативный характер для Украины, считает эксперт. Он высказал предположение, что уход Залужного может деморализовать солдат ВСУ.
При этом, полагает Килинкаров, для самого Залужного увольнение может стать началом успешной политической карьеры.
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«С одной стороны, против могут выступить спонсирующие Киев американцы. С другой — непонятно, как на уход Залужного отреагирует фронт. Скорее всего, серьёзная часть военных окажется деморализована, так как отставка главкома будет означать, что украинская армия не справляется со своими задачами. ВСУ будут проигрывать и дальше, но, если он будет уволен, вся ответственность за провалы ляжет лично на главу киевского режима», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Килинкаров.
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Мелисса Тимофеева