Зеленский назвал условия для быстрого окончания конфликта с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы быстро остановить конфликт, уступив России Крым и Донбасс, однако делать этого не будет, передает Fox News.
«Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план», – так Зеленский прокомментировал слова Трампа о том, что сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа.
Он добавил, что готов встретиться с Трампом и дать ему возможность высказаться о своей формуле мира.
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