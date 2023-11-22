Зеленский признал неприятную правду о ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие территориальных успехов у ВСУ является плохим сигналом, передает телеканал Fox News.
«Это плохой сигнал. Это правда. Но оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя. И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебства каждый день», — сказал он.
Ранее корреспондент Fox News Бенджамин Холл рассказал, что Зеленский пожаловался на помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая, по его мнению, является недостаточной. По словам Холла, украинский лидер рассказал обо всем, что его беспокоит, ничего не скрывая. Но больше всего Зеленский волнуется о сокращении дальнейшей помощи из США и других стран Запада.
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