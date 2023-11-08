Зеленский прокомментировал решение ЕК начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Еврокомиссии (ЕК) правильным. Об этом он написал в своём Telegram-канале, комментируя рекомендацию ЕК о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
Украинский президент написал, что 8 ноября стало знаменательной датой для страны, поскольку «история Украины и всей Европы сделала правильный шаг».
Зеленский добавил, что Украина должна стать частью Евросоюза, поскольку украинцы этого заслужили.
Ранее бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски раскрыла дальнейшую судьбу Зеленского. По её словам, в следующем году президента Украины уже не будет в стране. Также она оценила вероятность того, что он всё-таки останется, как маловероятную.
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Зеленский добавил, что Украина должна стать частью Евросоюза, поскольку украинцы этого заслужили.
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Анастасия Чинкова