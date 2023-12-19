Зеленский раскрыл, где сейчас находятся его дети

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его дети живут на Украине и не покидали страну из-за происходящих в ней событий. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник.
Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей. Дочь Александра 2004 года рождения учится в украинском вузе по направлению юриспруденция. Ей мать, ранее рассказывавшая об учёбе дочери, не раскрыла, в каком именно учебном заведении учится Александра. Также у четы есть сын Кирилл, которому 10 лет.
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Анастасия Чинкова