Антирейтинг Зеленского стремительно растёт, сообщили в Киевском институте социологии

Фото: РИА Новости/Стрингер
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады начал стремительно падать. Об этом следует из статистических данных, представленных Киевским международным институтом социологии.
Отмечается, что рядовые украинцы и представители элиты недовольны стремлением Зеленского сосредоточить власть в своих руках. Они убеждены, что он не сможет вывести страну из кризиса. Также постепенно набирают популярность разговоры о «третьем Майдане».
Так, согласно данным, в начале спецоперации на Украине рейтинг Зеленского стремительно возрос до 80-90%. Однако заметные неудачи на фронте привели к тому, что показатели упали сразу до 30%.
Для изменения этой ситуации президент рассматривал возможность проведения выборов в период военного положения. Однако появившийся конкурент в лице главкома ВСУ Валерия Залужного изменил планы Зеленского, который заявил, что «выборы сейчас не ко времени».
Агентство «Рейтинг» ранее отмечало, что при проведении выборов партия Зеленского могла бы набрать 26,7%, в то время как Залужный получил бы 36%.
Так, антирейтинг Зеленского вырос до 18%, но ожидается и дальнейший рост до 50% при продолжении такой политики. Вместе с тем выросло и недоверие к Верховной раде – до 61%.
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Так, согласно данным, в начале спецоперации на Украине рейтинг Зеленского стремительно возрос до 80-90%. Однако заметные неудачи на фронте привели к тому, что показатели упали сразу до 30%.
Агентство «Рейтинг» ранее отмечало, что при проведении выборов партия Зеленского могла бы набрать 26,7%, в то время как Залужный получил бы 36%.
Так, антирейтинг Зеленского вырос до 18%, но ожидается и дальнейший рост до 50% при продолжении такой политики. Вместе с тем выросло и недоверие к Верховной раде – до 61%.
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Анастасия Чинкова