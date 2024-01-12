Зеленский: Украина надеется получить от Европы $50 млрд уже до 1 февраля

Фото: iStock/BigNazik
Украина добилась прогресса в получении финансовой помощи от стран Европейского союза на сумму 50 миллиардов долларов. Информация об этом появилась на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.
«Украина добилась прогресса в вопросе помощи от стран Евросоюза и других государств Европы, с которыми заключены двусторонние соглашения. О многомиллиардной долгосрочной поддержке размером 50 миллиардов – работаем, чтобы иметь положительное решение 1 февраля», — отметил Зеленский.При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих заявлениях неоднократно высказывалась по поводу поддержки Киева. Недавно она сообщила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Фон дер Ляйен также пообещала выделить альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза, если переговоры по выделению таких средств из общеевропейского бюджета не увенчаются успехом.
Евросоюз (ЕС) с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине направил Киеву военной помощи на сумму около 90 миллиардов долларов. Из них примерно 27 миллиардов приходятся на поставки оружия.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) допустил использование Украиной финансовой помощи в интересах своих вооруженных сил. МВФ предоставляет Украине финансовую помощь в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF), средства могут использоваться на усмотрение Киева.
Читайте также:
СМИ рассказали, когда ЕС предоставит Украине финансовую помощь
Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
Евросоюз озвучил сумму военной помощи Украине с начала СВО
Артем Путинцев