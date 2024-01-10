СМИ рассказали, когда ЕС предоставит Украине финансовую помощь

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Евросоюз пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта. Об этом сообщает Euractive.
При этом Венгрия также заявила о возможности снять вето на выделение денег ЕС Украине при условии пересмотра финансирования раз в год. Отметим, что на Западе все чаще стали говорить о том, что Киев не сможет одержать победу в этом противостоянии, несмотря на колоссальные финансовые вливания.
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