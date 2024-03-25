Жители Мукачёво в Закарпатье перекрыли дороги в знак протеста против мобилизации

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Жители закарпатского села Мукачёво на Украине устроили массовую акцию протеста против насильственной мобилизации. Женщины и старики перекрывали улицы в населённом пункте.
Женщины требовали от властей прекратить использовать «бандитские методы мобилизации» и запретить сотрудникам Территориальных центров комплектации (аналог военкоматов - прим. ред.) хватать мужчин на улицах и увозить их на фронт. Они настаивали, что мобилизация должна проходить только цивилизованным и законным способом. Полицейские пытались разгонять митингующих.
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