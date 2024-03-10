«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине

Фото: iStock/Prostock-Studio
Насильственные методы мобилизации на Украине возмутили американского предпринимателя Илона Маска. Об этом он написал в своей социальной сети Х.
«Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?», — задался вопросом бизнесмен.Илон Маск такими словами прокомментировал видеозапись, на которой видно, как силовики задержали автобус на границе с Румынией, в котором находились мужчины призывного возраста. К задержанным была применена физическая сила: их били и заставляли ложиться на землю друг на друга.
Читайте также:
Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
Танки, заложники и мобилизация: причины мятежа в Эквадоре и о чем предупредили россиян
Анастасия Хохлова